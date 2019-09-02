Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

Зоряна Скалецкая (Фото: фото: facebook.com/Zoryana Skaletska)

Сегодня, 2 сентября, в министерстве здравоохранения состоялась встреча-знакомство нового министра Зоряны Скалецкой с коллективом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что на встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров.

Сообщается, что в ближайшие недели министр планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетных действий на первые 100 дней работы.

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