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Арахамия: Радуцкий может стать главой МОЗ через три месяца

Арахамия: Радуцкий может стать главой МОЗ через три месяца - Фото
Михаил Радуцкий
31.08.2019, 07:40

По словам главы фракции Слуга народа, нардепу нужно три месяца, чтобы привести в порядок "все свои дела по бизнесу"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что народный депутат от СН и внештатный советник президента Михаил Радуцкий может стать министром здравоохранения уже через три месяца. Сейчас должность главы МОЗ занимает Зоряна Скалецкая. Ротацию Арахамия анонсировал в эфире телеканала ZIK.

"Ситуация с госпожой Зоряной такова: она планировалась на первого замминистра здравоохранения. На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил Арахамия. 

Глава фракции объяснил, почему Радуцкий не сразу стал министром: "Ему надо подготовиться, потому что это должность ... Ему надо привести все свои дела по бизнесу ... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то вещи, которые ему надо".

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верховная рада МОЗ михаил радуцкий Давид Арахамия Зоряна Скалецкая
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