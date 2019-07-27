В Слуге народа сказали, кто может заменить Супрун

Михаил Радуцкий (фото - личный Facebook)

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий, владелец сети частных клиник "Борис". Об этом он сказал в интервью изданию LB.

"Не слышал о других (кандидатурах – ред.), кроме Михаила", - сказал он.

На вопрос, уговаривают ли Радуцкого, поскольку он "не очень хочет" занять этот пост Корниенко ответил: "Не то, чтобы уговариваем. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет нужный формат".

Говоря о том, может ли остаться на посту и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, глава штаба ответил, что не уверен.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат-мажоритарщик от партии Слуга народа, телеведущий 1+1 Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции претендуют трое человек.