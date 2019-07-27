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В Слуге народа сказали, кто может заменить Супрун

В Слуге народа сказали, кто может заменить Супрун - Фото
Михаил Радуцкий (фото - личный Facebook)
27.07.2019, 17:32

По словам глава избирательного штаба президентской партии, он знает только об одной кандидатуре

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий, владелец сети частных клиник "Борис". Об этом он сказал в интервью изданию LB.

"Не слышал о других (кандидатурах – ред.), кроме Михаила", - сказал он.

На вопрос, уговаривают ли Радуцкого, поскольку он "не очень хочет" занять этот пост Корниенко ответил: "Не то, чтобы уговариваем. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет нужный формат".

Говоря о том, может ли остаться на посту и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, глава штаба ответил, что не уверен.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат-мажоритарщик от партии Слуга народа, телеведущий 1+1 Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции претендуют трое человек. 

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Слуга народа минздрав ульяна супрун михаил радуцкий
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