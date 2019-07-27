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«Он же порохобот!». В Слуге народа спорят насчет главы фракции

«Он же порохобот!». В Слуге народа спорят насчет главы фракции - Фото
Александр Дубинский (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.07.2019, 14:19

По словам Дубинского, на должность главы фракции рассматриваются три кандидатуры

Кандидат-мажоритарщик от партии Слуга народа, телеведущий 1+1 Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции претендуют трое человек. Об этом он сообщил на своей странице в YouTube, передает LIGA.net.

Как отмечает Дубинский, в шорт-листе на должность главы фракции присутствуют: представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и четвертый номер списка Слуги народа Давид Арахамия.

"Стефанчук – это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов…Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", - отметил Дубинский.

При этом Дубинский удивился, что в числе претендентов есть Арахамия. "Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции", - считает журналист.

По словам Дубинского, в свое время Арахамия писал в своем Facebook очень много лестных постов о пятом президенте Петре Порошенко. " Он - "порохобот". Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас п***ец демократия со всех сторон", - рассуждает мажоритарщик. По его мнению, Арахамия совершенно не подходит на должность главы фракции.

При этом Дубинский поддерживает возможное назначение спикером парламента Дмитрия Разумкова и не видит ничего плохого в назначении премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

Напомним, с 29 июля кандидаты в нардепы от Слуги народа будут проходить "интенсивное, жесткое и насыщенное" обучение в Трускавце (Львовская область) на базе Киевской школы экономики.

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Слуга народа Дмитрий Разумков Александр Корниенко Руслан Стефанчук александр дубинский алексей гончарук Давид Арахамия
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