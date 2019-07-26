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Стало известно, как и где слуг народа будут учить быть депутатами

Стало известно, как и где слуг народа будут учить быть депутатами - Фото
Логотип партии Слуга народа
26.07.2019, 17:43

Учиться будут неделю в Трускавце

В течение недели в Трускавце будет проходить "интенсивное, жесткое и насыщенное" обучение народных депутатов от партии Слуга народа, сообщил в Facebook почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут практиковать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. На день предусмотрено три маленькие перерывы и время на обед и ужин", - рассказал он.

Милованов также опубликовал ориентировочный режим для нардепов в Трускавце: 

07:30 – 08:30 - завтрак
08:30 – 10:00 - блок 1 (основная программа)
10:00 – 10:20 - перерыв 1
10:20 – 11:50 - блок 2 (основная программа)
12:00 – 13:00 - обед
13:00 – 14:30 - блок 3 (основная программа)
14:30 – 14:50 – перерыв 2
14:50 – 16:20 - блок 4 (основная программа)
16:20 – 16:40 – перерыв 3
16:40 – 18:00 - блок 5 (факультативная программа)
18:00 – 19:00 - ужин
19:00 – 21:30 - блок 6 (вечерняя программа)

"Такой жесткий формат – это реально жесть. Даже для меня с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, или кто-то выдержит", - добавил Милованов.

Он также пояснил, что выбор города для обучения объясняется отсутствием в Украине инфраструктуры для масштабного обучения взрослых, поэтому выбрали комплекс в Трускавце, где раньше проводили обучение большие международные и украинские компании.

25 июля сообщалось, что народные депутаты от президентской партии, которые пройдут экономический ликбез в Киевской школе экономики, получат четыре "шпаргалки" для эффективной работы в парламенте IX созыва.

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Слуга народа трускавец
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