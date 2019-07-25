Чему депутатов от Слуги народа обучат в школе экономики: пункты

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Народные депутаты от Слуга народа, которые пройдут экономический ликбез в Киевской школе экономики, получат четыре "шпаргалки" для эффективной работы в парламенте IX созыва. О том, чему будут обучать будущих законодателей от президентской партии, рассказал Громадському почетный президент КШЭ Тимофей Милованов.

Первый документ касается личной стратегии: "Кем я хочу стать, как депутат. Через пять лет, через три года, через год. За что я хочу быть известным".

Второй - предложение политики: "Каким образом я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным".

Третий - законотворчество/законодательная инициатива для внедрения своей политики на законодательном уровне.

Четвертый - план внедрения: построение коалиции, анализ ситуации, чтобы твой законопроект "не умер, а был принят".

Стоимость курса Милованов назвал коммерческой тайной. Поскольку его оплачивает партия, цифры можно будет увидеть в ее отчете позднее.

21 июля прошли досрочные парламентские выборы, явка - самая низкая в истории украинских выборов в Раду: 49,84%.

На утро 25 июля обработано 99,76% протоколов. Побеждает президентская партия Слуга народа – 43,17%. В Раду проходят еще четыре партии – ОПЗЖ (13,02%), Батькивщина (8,18%), Евросолидарность (8,11%) и Голос (5,83%).

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