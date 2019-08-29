"Х им в ж". СМИ сделали фото переписки Радуцкого из Слуги народа

Михаил Радуцкий (фото - Facebook/Михаил Радуцкий)

Во время первого заседания Вехровной Рады IХ созыва депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Фото удалось сделать журналистам Цензор.нет.

В переписке Радуцкий называет Зоряну Черненко "своим человеком" и резко высказывается насчет возможного назначения Уляны Супрун.

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"Мой человек! Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п...т, что Супрун", - ответил собеседник.

"Х...й им в ж...у!" - отреагировал Радуцкий.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

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Источник: https://censor.net.ua/p3145320