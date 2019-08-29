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"Х им в ж". СМИ сделали фото переписки Радуцкого из Слуги народа

"Х им в ж". СМИ сделали фото переписки Радуцкого из Слуги народа - Фото
Михаил Радуцкий (фото - Facebook/Михаил Радуцкий)
29.08.2019, 15:53

Депутат от Слуги народа рассказал собеседнику, что хочет видеть во главе Минздрава Зоряну Черненко, а не Уляну Супрун

Во время первого заседания Вехровной Рады IХ созыва депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Фото удалось сделать журналистам Цензор.нет.

В переписке Радуцкий называет Зоряну Черненко "своим человеком" и резко высказывается насчет возможного назначения Уляны Супрун.

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"Мой человек! Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п...т, что Супрун", - ответил собеседник.

"Х...й им в ж...у!" - отреагировал Радуцкий.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

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Источник: https://censor.net.ua/p3145320

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минздрав Уляна Супрун михаил радуцкий зоряна черненко
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