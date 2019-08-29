"Х им в ж". СМИ сделали фото переписки Радуцкого из Слуги народа

Во время первого заседания Вехровной Рады IХ созыва депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Фото удалось сделать журналистам Цензор.нет.
В переписке Радуцкий называет Зоряну Черненко "своим человеком" и резко высказывается насчет возможного назначения Уляны Супрун.
Читайте также: Премьер - Гончарук. Зеленский официально внес в Раду кандидатов
"Мой человек! Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п...т, что Супрун", - ответил собеседник.
"Х...й им в ж...у!" - отреагировал Радуцкий.
Фото: Цензор.нет
Фото: Цензор.нет
Читайте также: Радуцкий заявил об "особенностях лечения разных рас"