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Премьер-министром избран Алексей Гончарук - 290 голосов "за"

Премьер-министром избран Алексей Гончарук - 290 голосов "за" - Фото
Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 17:43

Ранее он был заместителем главы Офиса президента Украины

Сегодня, 29 августа, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов.

28 мая Гончарук был назначен заместителем председателя Офиса президента и отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее он работал советником первого вице-премьера/министра экономического развития и торговли Степана Кубива, а до того был внештатным советником главы Минэкологии.

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Гончарук имеет ученую степень магистра права. После учебы работал юристом в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

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