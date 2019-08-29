Премьер-министром избран Алексей Гончарук - 290 голосов "за"

Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 29 августа, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов.

28 мая Гончарук был назначен заместителем председателя Офиса президента и отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее он работал советником первого вице-премьера/министра экономического развития и торговли Степана Кубива, а до того был внештатным советником главы Минэкологии.

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Гончарук имеет ученую степень магистра права. После учебы работал юристом в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

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