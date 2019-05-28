Зеленский взял себе еще одного советника и замглавы АП

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главы Администрации президента и советника президента. Соответствующие указы размещены на сайте АП.

Алексей Гончарук стал заместителем главы АП, а Олег Устенко – советником президента (вне штата).

Алексей Гончарук является управляющим партнером в юридической фирме Констракт Лоерс, член политической партии Сила Людей, проживает в Чернигове.

Олег Устенко занимает должность исполнительного директора Международного Фонда Блейзера, где занимается экономическими и финансовыми исследованиями развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Основная область его специализации - регион СНГ и Украина.

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.