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27.05.2019, 17:25

Верховный суд получил два иска об отмене назначения Богдана

Верховный суд получил два иска об отмене назначения Богдана - Фото
Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Решения о последующих процессуальных действиях будут приняты в течение пяти дней

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента. Об этом сообщается в Facebook суда.

Заявления поданы 24 мая общественной организацией Общественный люстрационный комитет и физическим лицом.

Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

В суде отметили, что решения о последующих процессуальных действиях будут приняты в течение пяти дней со дня подачи исков.

Ранее Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что должность главы АП подпадает под действие закона о люстрации.

Министерство юстиции попросило Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти. 

Вместе с тем замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд признает, что закон об очищении власти (люстрации) соответствует Конституции.

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Теги: Владимир Зеленский, верховный суд, андрей богдан
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