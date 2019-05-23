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23.05.2019, 20:09

Замглавы АП: Зеленский уволит Богдана при одном условии

Замглавы АП: Зеленский уволит Богдана при одном условии - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

По словам Руслана Рябошапки, президент не может применять закон, который "противоречит принципу верховенства права"

Президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон об очищении власти (люстрации) соответствует Конституции. Об этом журналистам под зданием Администрации президента заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

Рябошапка считает, что закон об очищении власти "некачественный и противоречит Конституции".

По его словам, президент не может применять закон, который, по мнению замглавы АП, "противоречит принципу верховенства права".

«Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить меры по очищению власти", - сказал он.

Ранее Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что должность главы АП подпадает под действие закона о люстрации.

Сегодня Министерство юстиции попросило Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти. 

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Теги: Владимир Зеленский, люстрация, андрей богдан, руслан рябошапка
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