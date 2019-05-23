Минюст просит АП дать информацию о люстрационной проверке Богдана

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы АП" – написал он.

Петухов отметил, что за проведение люстрационной проверки отвечает лицо, которое принимает решение о назначении.

Если в ходе проверки выясняется, что проверяемый подпадает под действие закона о люстрации, он должно быть уволен.

"В случае невыполнения требований закона об очищении власти окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта", - отметил Петухов.

Минюст хочет получить информацию о главе АП Андрее Богдане, его первом заместителе Сергее Трофимове, о заместителях Юрии Костюке, Кирилле Тимошенко, Руслане Рябошапке, Вадиме Пристайко.

АП должен предоставить Минюсту копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационных проверок указанных чиновников.

Ранее Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

Один из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан ошибается.

Петухов подтвердил, что должность главы АП подпадает под действие закона о люстрации.