Автор закона о люстрации: Богдан в должности главы АП – нарушение

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Один из авторов закона о люстрации утверждает, что должность главы Администрации президента совершенно определенно подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным. Об этом в интервью Радио Свобода заявила Татьяна Козаченко, один из соавторов закона об очищении власти (люстрации), которая возглавляла департамент по вопросам люстрации в Минюсте.

Вчера новоназначенный глава АП Андрей Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации.

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"Распространение запрета регулируется только одним законом - об очищении власти. А именно - перечень должностей и непосредственные критерии, указанные в двух статьях: перечень должностей - в статье 2 и критерии - в статье 3. В перечне должностей (статья 2) - четко указана должность главы Администрации президента. Поэтому этот вопрос не является спорным", - сказала Козаченко.

Она назвала назначение Богдана "нарушением закона", которое "свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для гаранта Конституции".

Козаченко уточнила, что информацию о том, что Богдан подпадает под люстрацию, должны были донести до президента Владимира Зеленского. На ее взгляд, если президенту была известна эта информация в момент назначения Богдана, то он "умышленно нарушил закон". Если нет, то указ президента должен быть приведен в соответствие с законом, считает Козаченко.

Она отметила, что отменить указ президента можно в административном порядке - через суд.

Напомним, Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.