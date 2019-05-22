Минюст: Глава АП Богдан подпадает под закон о люстрации

Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Должность главы Администрации президента подпадает под действие закона о люстрации. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Так замминистра прокомментировал дискуссии вокруг законности назначения Андрея Богдана главой АП.

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Петухов поясняет, что должность главы АП прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона о люстрации, как такая, в отношении которой осуществляются меры по очищению власти (люстрация).

"Статус этой должности по закону о государственной службе не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе", - написал замминистра юстиции.

Он отметил, что аналогичным образом не являются госслужащими судьи и прокуроры, но на них распространяются люстрационные ограничения.

Петухов подчеркнул, что если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять.

По словам представителя Минюста, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти "возложена на руководителя соответствующего органа".

Петухов также отметил, что люди, которые не попали в список люстрированных лиц, потому что были уволены до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать публичные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в список.

Вчера Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

Один из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан ошибается.