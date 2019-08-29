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"Могу распустить через год". Зеленский предупредил Раду - видео

"Могу распустить через год". Зеленский предупредил Раду - видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 17:36

Президент дает Раде один год испытательного срока

Президент Владимир Зеленский намекнул новоизбранным депутатам Верховной Рады, что если они в течение года не продемонстрируют, то он может распустить парламент. Об этом он заявил с парламентской трибуны во время первого заседания Рады IX созыва.

Зеленский считает, что Рада этого созыва войдет в историю: либо как самый успешный парламент за 28 лет независимости, либо как парламент, который просуществовал меньше всего.

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"Не дай Бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего. Один год. Фактически это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно", - сказал президент.

Эпизод на 5,53 (Видео: YouTube/Команда Зеленского)

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