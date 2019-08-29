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Депутаты Рады IX созыва принесли присягу и тут же ушли на перерыв

Депутаты Рады IX созыва принесли присягу и тут же ушли на перерыв - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 10:22

Народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва принесли торжественную присягу в сессионном зале парламента

Сегодня избранные депутаты Верховной Рады IX созыва принесли торжественную присягу депутата.

К принесению присяги нардепов пригласил спикер парламента предыдущего, VIII созыва, Андрей Парубий.

Текст присяги зачитал самый старший из депутатов, представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе, после чего депутаты до 13:00 будут ставить под присягой свои подписи.

На принесении присяги присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, четыре президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, иностранные гости.

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