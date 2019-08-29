Депутаты Рады IX созыва принесли присягу и тут же ушли на перерыв

Сегодня избранные депутаты Верховной Рады IX созыва принесли торжественную присягу депутата.
К принесению присяги нардепов пригласил спикер парламента предыдущего, VIII созыва, Андрей Парубий.
Текст присяги зачитал самый старший из депутатов, представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе, после чего депутаты до 13:00 будут ставить под присягой свои подписи.
На принесении присяги присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, четыре президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, иностранные гости.
Читайте также: Парламент как орудие перемен. Что сможет новая Рада