Опубликованы официальные результаты выборов в Верховную Раду

В газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.
Список публикуется согласно с поданными Центральной избирательной комиссией оригиналами.
Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.
Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.
43,16% — Слуга народа;
13,05% — ОПЗЖ;
8,18% — Батькивщина;
8,10% — Евросолидарность;
5,82% — Голос.
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