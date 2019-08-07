Опубликованы официальные результаты выборов в Верховную Раду

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Список публикуется согласно с поданными Центральной избирательной комиссией оригиналами.

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.

Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

43,16% — Слуга народа;

13,05% — ОПЗЖ;

8,18% — Батькивщина;

8,10% — Евросолидарность;

5,82% — Голос.

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