"Меньше SMS, больше работайте". Видео выступления Зеленского в ВР

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Президент Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва

Президент Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва.

Он призвал депутатов действовать, не отвлекаться на лишние диалоги, а голосовать.

"Меньше смсок, больше законов, народ ждет!" - сказал Зеленский.

Президент поздравил Верховную Раду девятого созыва с началом работы и сказал, что хотел бы видеть, чтобы сессионный зал бы всегда таким же заполненным как сегодня. Зеленский сказал, что недавно миновало 100 дней его президентской каденции - он назвал этот период "тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости". Он выразил уверенность в том, что сейчас страна наконец сможет "включить пятую скорость" и уверенно двигаться путем перемен.

Президент сказал, что очень рад, что появился парламент, готовый работать, а не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессысленных поправок, а внедрять реальные реформы. Также он выразил радость, что скоро появится дееспособное правительство, которое представит программу действий для утверждения годовых инвестиционных программ.

Он отметил, что поздравления в адрес нардепов сейчас прозвучали бы злорадно, потому что им предстоит очень много работы, к ним большой уровень доверия и соответственно - отвественности. 

Основными задачами он назвал - введение народовластия, снятие депутатской неприкосновенности, закон про импичмент, дееспособной реформы правоохранительных органов и судебной системы, реформ децентрализации и евроинтеграции, либерализация экономики, создание цифрового государства, преодоление рейдерства, монополий и контрабанды, достижение реальной энергонезависимости и энергоэффективности, а также решение проблем с тарифами, 

развитие промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, медицины, усовершенствование образование и возрождение украинской науки.

И главное: усиление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе, возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Зеленский сказал, что Рада девятого созыва может попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное. А также как парламент, где не было драк, прогулов и кнопкодавства.

Далее Зеленский заявил, что парламент может просуществовать только год, если депутаты не будут действовать достойно. Он сказал, что год - это испытательный срок.

"Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно," - заявил президент.

Но он выразил надежду, что этого не произойдет.

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Теги: Владимир Зеленский
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