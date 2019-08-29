"Меньше SMS, больше работайте". Видео выступления Зеленского в ВР

Президент Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва.

Он призвал депутатов действовать, не отвлекаться на лишние диалоги, а голосовать.

"Меньше смсок, больше законов, народ ждет!" - сказал Зеленский.

Президент поздравил Верховную Раду девятого созыва с началом работы и сказал, что хотел бы видеть, чтобы сессионный зал бы всегда таким же заполненным как сегодня. Зеленский сказал, что недавно миновало 100 дней его президентской каденции - он назвал этот период "тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости". Он выразил уверенность в том, что сейчас страна наконец сможет "включить пятую скорость" и уверенно двигаться путем перемен.

Президент сказал, что очень рад, что появился парламент, готовый работать, а не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессысленных поправок, а внедрять реальные реформы. Также он выразил радость, что скоро появится дееспособное правительство, которое представит программу действий для утверждения годовых инвестиционных программ.

Он отметил, что поздравления в адрес нардепов сейчас прозвучали бы злорадно, потому что им предстоит очень много работы, к ним большой уровень доверия и соответственно - отвественности.

Основными задачами он назвал - введение народовластия, снятие депутатской неприкосновенности, закон про импичмент, дееспособной реформы правоохранительных органов и судебной системы, реформ децентрализации и евроинтеграции, либерализация экономики, создание цифрового государства, преодоление рейдерства, монополий и контрабанды, достижение реальной энергонезависимости и энергоэффективности, а также решение проблем с тарифами,

развитие промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, медицины, усовершенствование образование и возрождение украинской науки.

И главное: усиление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе, возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Зеленский сказал, что Рада девятого созыва может попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное. А также как парламент, где не было драк, прогулов и кнопкодавства.

Далее Зеленский заявил, что парламент может просуществовать только год, если депутаты не будут действовать достойно. Он сказал, что год - это испытательный срок.

"Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно," - заявил президент.

Но он выразил надежду, что этого не произойдет.