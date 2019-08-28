Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором пожелал успехов своему преемнику, но заявил, что его "служение Украине не заканчивается".

Гройсман отметил, что на плечи нового премьера ляжет огромная ответственность – "решать, как продолжать строить и развивать страну". Он пожелал ему успеха.

По словам премьера, новое правительство будет принимать страну, которая "и стабильна, и развивается".

Вместе с тем о Гройсман отметил, что его "служение Украине не заканчивается сегодня". "Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - отметил он.

По словам премьера, одним из главных его профессиональных интересов останется процесс децентрализации.

Ранее Гройсман поручил министерствам подготовить для будущих руководителей послания о ситуации в своих областях, о том, что сделано и что необходимо продолжать делать.