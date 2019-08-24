Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера: видео

Президент Владимир Зеленский примет решение о кандидатуре премьер-министра на этой неделе. Об этом он рассказал в комментарии Левому берегу.

"Сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто. Сколько? Скажу: двое", - заявил Зеленский.

Президент рассказал о критериях оценки кандидатов: "человек должен придти с моделью правительства, с людьми, со сроками реформ".

На вопрос, останется ли на своем посту глава МВД Арсен Аваков, Зеленский ответил, что не знает.

Видео: Левый берег.

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