Зеленский начал переговоры с кандидатами на пост премьера Украины

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский после голосования на участке заявил, что премьер-министром должен быть человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Он сказал также, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на этой должности.

"Я вам честно скажу, это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Опять же здесь у меня неизменная позиция, я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения... Я вижу такого человека", - сказал Зеленский.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила перед голосованием, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

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