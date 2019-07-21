Зеленский пришел проголосовать: видео

Президент Владимир Зеленский пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Он пришел на участок с женой и в сопровождении охраны.

На вопрос журналистов, с кем из будущего состава парламента Зеленский и его команда будут сотрудничать, ответил: "Я бы хотел, чтобы это были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалицию".

"Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент, поэтому будем решать после результатов", - добавил президент.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщалось ранее, в городе Бахмут Донецкой области уже зафиксированы первые попытки фальсификаций.

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В ЦИК сообщили, что все избирательные участки в Украине открылись, однако 27 - с опозданием.

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