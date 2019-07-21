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Тимошенко прокомментировала слухи о премьерстве

Тимошенко прокомментировала слухи о премьерстве - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 11:15

Лидер Бытькивщины не ответила на вопрос, готова ли она быть премьером после выборов

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером. Об этом пишет УП.

"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Вы голосуете за партию, за кандидатов, и вы голосуете за следующего премьер-министра. Поэтому выбирайте", - сказала Тимошенко сегодня перед голосованием на досрочных выборах в Раду.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков не исключает, что он может стать спикером парламента. На просьбу журналистов прокомментировать прогнозы, что он возглавит Верховную Раду, Разумков сегодня ответил: "Все возможно, но об этом еще рано говорить".

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