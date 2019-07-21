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Разумков не исключает, что может стать спикером Рады

Разумков не исключает, что может стать спикером Рады - Фото
Дмитрий Разумков (фото - скриншот видео)
21.07.2019, 10:55

Лидер президентской партии прокомментировал слухи о том, что он может стать спикером парламента

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков не исключил, что он может занять пост спикера Верховной Рады. Он заявил об этом перед голосованием, пишет УП.

На просьбу журналистов прокомментировать прогнозы о том, что он станет спикером парламента, Разумков ответил: "Все возможно, но об этом еще рано говорить".

По его мнению, внеочередные выборы в парламент - это "третий тур" президентских выборов. Разумков считает также, что национальная экономика "не почувствовала потрясений" от того, что проходят досрочные выборы.

У него спросили, договаривалась ли партия о поддержке с разными политсилами, в частности с партией Михаила Саакашвили, который накануне призвал по спискам голосовать за Слугу народа. Глава президентской партии заявил, что это неплохо, что их поддерживают другие партии, но об этом никаких договоренностей не велось.

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