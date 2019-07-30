Советник Зеленского заявил об "особенностях лечения разных рас"

Михаил Радуцкий (фото - Facebook)

Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий и возможный преемник и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун считает, что для разных рас существуют разные особенности лечения тех или иных заболеваний. Об этом он заявил в интервью изданию Ваше здоровье.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ", - сказал Радуцкий.

Супрун выразила удивление его словами. "Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала она в Facebook.

Она пояснила, что международные протоколы - это гайдлайны для врачей, универсальные алгоритмы назначения лечения пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс протекания тех или иных заболеваний тоже одинаковый.

27 июля глава избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий.

Радуцкий является также советником президента Владимира Зеленского.