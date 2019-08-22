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Супрун, Аваков и Маркарова могут остаться, намекнули у Зеленского

Супрун, Аваков и Маркарова могут остаться, намекнули у Зеленского - Фото
Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 11:59

Наиболее высокие шансы войти в состав нового Кабмина - у нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой, сказал нардеп Давид Арахамия

Министр финансов Оксана Маркарова, возможно, сохранит свою должность в новом Кабмине. Также есть шансы остаться во власти у и.о. главы Минздрава Уляны Супрун и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в эфире канала Наш сообщил новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия.

"Вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине, - ред.) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу", - заявил он.

Арахамия сделал акцент на том, что сейчас никто не может сказать точно, кто из министров останется, поскольку еще проходят консультации. "Все, что вам говорят, что 100% вероятность - это неправда", - предупредил он.

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Он также сообщил, что в Офисе президента уже определились с министром иностранных дел, но называть его имя не стал, поскольку считает, что это должны сделать на Банковой.

В то же время в ОП пока нет определенности с министром обороны, а список кандидатов еще пополняется.

Вчера Давид Арахамия заявил, что один из действующих министров войдет в состав нового правительства.

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Слуга народа кабмин Уляна Супрун арсен аваков кабинет министров министр внутренних дел министр Оксана Маркарова министр здравоохранения Давид Арахамия министр финансов
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