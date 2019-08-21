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Супрун отреагировала на возможность увольнения

Супрун отреагировала на возможность увольнения - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 12:47

И.о. министра здравоохранения считает, что у многих в Офисе президента, избранных нардепов "нет большого понимания, что происходит в медицине"

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, на каких условиях она бы согласилась остаться на должности.

Отвечая на вопрос, готова ли она остаться главой Минздрава и общались ли с ней по этому поводу, Супрун сказала: "Мы все ждем до 29-го (29 августа состоится торжественное заседание новоизбранной Рады, - ред.), посмотрим, что будем происходить. Президент будет выступать, покажет нам путь, направление, вектор страны".

В тот же день, сказала она, возможно, будет представлен и премьер-министр, который и сформирует новый состав правительства.

На уточняющий вопрос, хочет ли она остаться в кресле министра, Супрун ответила, что это будет зависеть от нового премьер-министра.

"В зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации здравоохранения. Если бы была возможность своей команды, финансовой и политической поддержки, чтобы трансформация дальше продолжалась - думаю, каждый остался бы на своей должности и дальше работал, каждый член нашего правительства", - сказала она.

Говоря о том, намерен ли Офис президента продолжать начатую ею медреформу, Супрун подчеркнула: "Все, что мы услышали от них, что вектор реформ - правильный, и много хорошего было сделано на первичном уровне, и что люди ждут, чтобы это произошло и на втором уровне".

По ее словам, у многих в Офисе президента и новоизбранных депутатов "нет большого понимания, что происходит в медицинской сфере".

Она связала негативное отношение к медреформе с тем, что СМИ акцентируют внимание на недостатках, а не позитиве. Супрун отметила, что не предвидится каких-либо изменений в законодательстве по этому поводу, и медреформа продолжится.

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