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Супрун ответила Разумкову на критику: Взвешивайте каждое слово

Супрун ответила Разумкову на критику: Взвешивайте каждое слово - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 18:07

Ранее глава Слуги народа заявил, что, побывав в больницах Василькова, не увидел результатов медицинской реформы

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ответ на критику состояния больниц в Василькове Киевской области со стороны главы партии Слуга народа заявила, что Дмитрий Разумков плохо ориентируется в медицинской реформе. Об этом Супрун написала в Facebook.

В интервью НВ Разумков, в частности, сказал: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди. Я не вижу заметных результатов этой реформы".

Супрун на это ответила, что состояние больниц в Василькове - это не следствие реформы, а причина.

"Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера (Разумков вскоре должен занять должность спикера Рады, - ред.) о том, какие существуют этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет", - написала Супрун.

Она напомнила, что в апреле 2018 г началась трансформация первичной медицинской помощи. В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи: поликлиник и больниц (в том числе в Василькове).

"Лишь с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)", - отметила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что должность спикера Рады очень ответственная и призвала Разумкова "взвешивать каждое слово".

27 июля глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохраненияМихаил Радуцкий, владелец сети частных клиник "Борис".

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Уляна Супрун реформа васильков Дмитрий Разумков
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