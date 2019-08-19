Супрун ответила Разумкову на критику: Взвешивайте каждое слово

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ответ на критику состояния больниц в Василькове Киевской области со стороны главы партии Слуга народа заявила, что Дмитрий Разумков плохо ориентируется в медицинской реформе. Об этом Супрун написала в Facebook.

В интервью НВ Разумков, в частности, сказал: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди. Я не вижу заметных результатов этой реформы".

Супрун на это ответила, что состояние больниц в Василькове - это не следствие реформы, а причина.

"Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера (Разумков вскоре должен занять должность спикера Рады, - ред.) о том, какие существуют этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет", - написала Супрун.

Она напомнила, что в апреле 2018 г началась трансформация первичной медицинской помощи. В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи: поликлиник и больниц (в том числе в Василькове).

"Лишь с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)", - отметила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что должность спикера Рады очень ответственная и призвала Разумкова "взвешивать каждое слово".

27 июля глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий, владелец сети частных клиник "Борис".