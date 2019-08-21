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"Пусть идут лесом". Арахамия о других партиях в Кабмине

"Пусть идут лесом". Арахамия о других партиях в Кабмине - Фото
Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 14:35

По словам новоизбранного депутата, другие партии не хотят делить ответственность за будущее правительство

Новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия заявил, что другие партии отказываются предлагать своих кандидатов на должность министров в новом Кабмине. Об этом Арахамия рассказал в комментарии журналистам.

"Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой список, для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?" - заявил новоизбранный нардеп.

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"Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут", - резюмировал Арахамия. 

По его словам, так поступают многие политические силы: "Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – мы не хотим с ними ничего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?". 

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Слуга народа кабмин Давид Арахамия
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