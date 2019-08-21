"Пусть идут лесом". Арахамия о других партиях в Кабмине

Новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия заявил, что другие партии отказываются предлагать своих кандидатов на должность министров в новом Кабмине. Об этом Арахамия рассказал в комментарии журналистам.
"Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой список, для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?" - заявил новоизбранный нардеп.
Читайте также: "В Слуге народа есть пророссийские взгляды". Интервью с Арахамией – за минуту
"Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут", - резюмировал Арахамия.
По его словам, так поступают многие политические силы: "Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – мы не хотим с ними ничего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?".
Читайте также: Офис Зеленского: Отставкой Кличко займется новый Кабмин