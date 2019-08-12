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В Слуге народа объяснили, почему сделают Арахамию главой фракции

В Слуге народа объяснили, почему сделают Арахамию главой фракции - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 12:55

В партии признают, что кандидатура Арахамии вызвала критику у отдельных депутатов

В партии Слуга народа пояснили, почему главой своей парламентской фракции намерены сделать Давида Арахамию. Позицию в интервью РБК Украина озвучил глава избирательного штаба, избранный нардеп Александр Корниенко.

По словам Корниенко, Арахамия имеет соответствующие для должности качества, а также опыт управлениям большим количеством людей. Назначение будущего главы фракции, отмечает начальник штаба, было согласовано с президентом Владимиром Зеленским.

При этом он подтвердил, что кандидатура Арахамии вызвала критику у отдельных членов будущей фракции.

"Это же прекрасно, это демократия. У нас просто все привыкли за десять лет БПП, Партии регионов и БЮТ, что любое слово несогласия – это уже скандал, раскол и прочее. Мы же продуцируем новые стандарты, это дискуссия, она идет, где-то она идет публично, где-то – непублично", - поясняет Корниенко.

Говоря о критике со стороны нардепа Александра Дубинского, Корниенко заверил, что их с Арахамией конфликт уже исчерпан.

"Если это можно считать личным конфликтом. Они где-то на эфире поспорили. И мы видели в Трускавце, что у них нет личного конфликта или неприязни с Давидом", - добавил Корниенко, назвав происходящее определенной дискуссией.

"Если человек может аргументированно объяснить, почему он против того или иного решения, то нам надо как минимум выслушать", - отметил представитель Слуги народа.

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Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия
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