Арахамия о своем назначении в главы фракции Слуги народа: Вряд ли

Давид Арахамия (фото - скриншот видео)

Украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер списка политсилы Слуга народа Давид Арахамия заявил, что вряд ли станет главой фракции партии в парламенте. Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов Слуги народа в Трускавце корреспонденту LIGA.net.

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".

"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", - сказал он.

Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию Слуга народа другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.

Как ранее сегодня сообщалось, в Трускавце начался недельный тренинг будущих нардепов от президентской партии. Цель их обучения - поиск рецептов роста экономики.