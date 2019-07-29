Начался тренинг Слуги народа в Трускавце: будут учить экономике

Фото: Дмитрий Бобрицкий/LIGA.net

Целью обучения будущих народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце станет поиск рецептов роста экономики, заявил во вступительном слове президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает корреспондент LIGA.net.

В пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце начался курс для будущих депутатов. На нем присутствуют 246 человек, избранных по списку и в округах от Слуги Народа. Участники тренинга разделены на 30 групп в среднем по 8 человек. Им будут помогать 12 модераторов. По задумке авторов тренинга, эти группы должны стать прообразом парламентских комитетов. Будущие депутаты сами выбирали кто, где хочет работать.

Фото: Дмитрий Бобрицкий/LIGA.net

"Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики. А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью. Задание выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы - экономисты, пока не видим, как это можно сделать", - сказал Милованов.

"Слугам народа" во время тренинга будут выставлять оценки. "Оценки нужны, как обратная связь между руководством партии и самими депутатами", - сказал замглавы партии Слуга народа Александр Корниенко.

Пока финансовых затрат в партии на обучение не озвучили, но пообещали показать цифры в партийном отчете.

26 июля Милованов сообщил график обучения будущих нардепов, назвав его "очень жестким форматом".