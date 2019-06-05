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05.06.2019, 12:16

Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня и у моей семьи другой врач

Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня и у моей семьи другой врач - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президента попросили прокомментировать его отношение к министрам

Президент Владимир Зеленский доволен тем, что его семья лечится не у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом он заявил в эфире канала 1+1 на просьбу прокомментировать свое отношение к министрам.

"Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач", - ответил глава государства.

О министре образования Лилии Гриневич Зеленский сказал, что недостаточно знаком с ее работой, но "слышал, что она очень неплохая".

Президент также назвал министра иностранных дел Павла Климкина "профессиональным дипломатом".

"Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает, но он решил пойти в политику", - добавил Зеленский.

Также президент заявил, что у него нет политических планов насчет экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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Теги: павел климкин, ульяна супрун, лилия гриневич, владимир зеленгский, минздрав
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