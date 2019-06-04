Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с РФ: видео

Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией. Об этом он заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять минские соглашения, но мы должны быть, прежде всего, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал президент.

При этом он добавил, что курс Украины в ЕС и НАТО – закреплен в Конституции и остается неизменным внешнеполитическим приоритетом.

Зеленский также напомнил, что завтра, 5 июня, состоится первая встреча в минском формате. "Там (на встрече – ред.) будут некоторые предложения по поводу возвращения к "Минску"…Прекращение огня, прежде всего, мы хотим все закончить, прекращение огня, обмен пленными и очень много других пунктов", - сказал он.

Столтенберг во время брифинга сообщил, что сегодня комиссия Украина-НАТО обсудит незаконную выдачу российских паспортов в Донбассе.