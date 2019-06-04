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04.06.2019, 18:50

Сегодня паспорта РФ в Донбассе обсудят в комиссии НАТО

Сегодня паспорта РФ в Донбассе обсудят в комиссии НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Незаконная выдача паспортов - еще один пример, как РФ пытается дестабилизировать Украину, сказал Столтенберг

Сегодня, 4 июня, комиссия Украина-НАТО встретится для обсуждения незаконной выдачи российских паспортов в Донбассе. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Это (выдача паспортов – ред.) – еще один пример, как Россия пытается дестабилизировать восток Украины. И это шаг не в направлении мира", - сказал он.

Столтенберг также напомнил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма, осуждает действия России в Черноморском регионе и требует освобождения захваченных украинских моряков и кораблей.

Генсек Альянса рассказал, что у них с Зеленским "были отличные переговоры о поддержке Украины со стороны НАТО. "Украина – очень ценный партнер НАТО…Наши силы очень часто проводят совместные учения, это показывает приверженность Украины международной безопасности", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что в Брюсселе Зеленский встретился также с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером

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Теги: нато, война в донбассе, йенс столтенберг, российские паспорта
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