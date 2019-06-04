"У меня есть новый". Юнкер не скучает по президенту Порошенко

Жан-Клод Юнкер (фото - Flickr Европарламента)

Президент Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Видео размещено на сайте Еврокомисии.

Во время рукопожатия и фотографирования Юнкера спросили, скучает ли он по пятому президенту Петру Порошенко.

"У меня есть новый!", - ответил глава ЕК.

"Новый лучше!", - добавил Зеленский.

Для журналистов открытой была только церемония рукопожатия президентов, в потом Зеленский и Юнкер ушли разговаривать за закрытыми дверями.

Сегодня, 4 июня, проходит первый зарубежный визит Зеленского - в Брюссель. Кроме встречи с Юнкером, президент Украины планирует встретиться с руководством ЕС и НАТО - генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.