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04.06.2019, 17:15

"У меня есть новый". Юнкер не скучает по президенту Порошенко

"У меня есть новый". Юнкер не скучает по президенту Порошенко - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - Flickr Европарламента)

После публичного рукопожатия лидеры ушли разговаривать за закрытыми дверями

Президент Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Видео размещено на сайте Еврокомисии.

Во время рукопожатия и фотографирования Юнкера спросили, скучает ли он по пятому президенту Петру Порошенко.

"У меня есть новый!", - ответил глава ЕК.

"Новый лучше!", - добавил Зеленский.

Для журналистов открытой была только церемония рукопожатия президентов, в потом Зеленский и Юнкер ушли разговаривать за закрытыми дверями.

Сегодня, 4 июня, проходит первый зарубежный визит Зеленского - в Брюссель. Кроме встречи с Юнкером, президент Украины планирует встретиться с руководством ЕС и НАТО - генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

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Теги: Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер
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