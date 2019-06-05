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05.06.2019, 11:35

Зеленский: Политических планов насчет Саакашвили нет

Зеленский: Политических планов насчет Саакашвили нет - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент сказал, что "просто выполнял свою работу", вернув Саакашвили паспорт, а политических планов на его счет у него нет

У президента Владимира Зеленского нет политических планов насчет экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому недавно Зеленский вернул украинское гражданство. Об этом президент сказал в эфире телеканала 1+1, отвечая на вопрос журналиста.

"Политических планов нет. Планы были очень простые и очень человеческие…Я сказал, что я считаю, что у него (Саакашвили – ред.) забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул, вот и все", - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, встречался ли президент с Саакашвили или созванивался ли, ответил: "Он мне писал, благодарил меня…Не за что…За что благодарить? Я просто выполняю свою работу и свои обещания".

4 июня представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что президент не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили.

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Теги: Владимир Зеленский, михаил саакашвили
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