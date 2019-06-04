Саакашвили может войти в команду Зеленского - Стефанчук

Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский не исключает возможности сотрудничества с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, которому вернул гражданство Украины, а тот заявил о скором возвращении в Грузию. Об этом сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук после согласительного совета фракций.

"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал он.

По его словам, команда главы государства еще формируется: в нее планируют привлекать как можно больше "интересных людей".

"У нас основное требование - это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", - уточнил Стефанчук.

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. Министр МВД Арсен Аваков на брифинге проигнорировал вопрос о возвращении Саакашвили. Журналистка напомнила сказанное им 21 марта, что Саакашвили "даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд". 3 июня Саакашвили заявил о скором возвращении в Грузию.

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