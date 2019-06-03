Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, которая неоднократно просила Украину о его экстрадиции. Об этом он сооюбщил в интервью ТСН.
"Месяц или три месяца", - ответил он на вопрос о сроках возвращения.
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28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. Министр МВД Арсен Аваков на брифинге проигнорировал вопрос о возвращении Саакашвили. Журналистка напомнила сказанное им 21 марта, что Саакашвили "даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд".
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