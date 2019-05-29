Саакашвили сказал, хочет ли быть премьер-министром Украины

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не хочет занимать должность премьер-министра Украины. Об этом он сказал сегодня в интервью программе Ранок с 1+1.

"Порошенко трижды предлагал мне стать премьер-министром, я трижды отказался. Поэтому, конечно, могут быть обстоятельства, но сейчас я не вижу себя на должности. И более того, я еще раз подчеркиваю, я осторожно к этому отношусь. Потому, что нужно посмотреть, какая там команда, кто там работает, какие там планы", - отметил Саакашвили.

По его словам, "он хочет помочь Украине", а должности глав облгосадминистраций нужно немедленно отменить. "Должности я не хочу занимать...А так я хочу просто наслаждаться", - пояснил Саакашвили, уточнив, что готов предоставлять консультации.

Он подчеркнул, что не боится задержаний по возвращению сегодня вечером в Украину.

Отвечая на вопрос, с кем пройдут его первые встречи Саакашвили сказал: "У меня за эти годы появилось много друзей в Украине". При этом он не стал называть фамилии украинских политиков.

"Нет никаких конкретных планов, хочу поехать в Одессу и посмотреть, что там происходит", - уточнил Саакашвили.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.

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