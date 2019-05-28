Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 17:55

"Вопросов нет". Погранслужба пустит Саакашвили в Украину

"Вопросов нет". Погранслужба пустит Саакашвили в Украину - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

"Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к этому гражданину нет", - заявили в ГПСУ

У Государственной пограничной службы нет оснований не пропустить в Украину бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил ТСН

"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законодательства, как известно, есть указ президента относительно этого гражданина. Граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", - сказал он.

Сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.

На уточняющий вопрос, пропустят работники пограничной службы Саакашвили в Украину, когда он прибудет, Демченко ответил следующее: "Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к этому гражданину нет".

По имеющимся данным, Саакашвили собирается прибыть в "Борисполь" завтра в 17:15.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, гпсу, михаил саакашвили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 