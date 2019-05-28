"Вопросов нет". Погранслужба пустит Саакашвили в Украину

Михаил Саакашвили (фото - EPA)

У Государственной пограничной службы нет оснований не пропустить в Украину бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил ТСН.

"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законодательства, как известно, есть указ президента относительно этого гражданина. Граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", - сказал он.

Сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.

На уточняющий вопрос, пропустят работники пограничной службы Саакашвили в Украину, когда он прибудет, Демченко ответил следующее: "Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к этому гражданину нет".

По имеющимся данным, Саакашвили собирается прибыть в "Борисполь" завтра в 17:15.