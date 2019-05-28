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28.05.2019, 16:25

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Зеленский внес соответствующие изменения в указ пятого президента Петра Порошенко

дополнено

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Этим указом Зеленский постановил принять в украинское гражданство лиц, "принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес":

Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Ирана, проживающего в Киеве;

Александра Костикова, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;

Самед-заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджана, проживающего в Киеве;

Зиятдинбека Тойгонбаева, 1974 года рождения, уроженца Кыргызстана, проживающего в Киеве.

Также президент распорядился принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирии, проживающего в Одессе.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 о прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в указе.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" – отреагировал Саакашвили в Facebook.

Ранее лидер партии Самопомощь Андрей Садовый призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство.

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

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Теги: Владимир Зеленский, гражданство, михаил саакашвили
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