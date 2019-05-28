Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 15:36

Садовый призвал вернуть Саакашвили украинское гражданство

Садовый призвал вернуть Саакашвили украинское гражданство - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Лидер Самопомощи назвал экс-главу Одесской облгосадминистрации "товарищем, который приехал в Украину в самые тяжелые времена"

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовый призывает президента Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство бывшему главе Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом политик написал в Facebook.

Садовый заявил, что Саакашвили для него - "товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена по приглашению украинских властей". 

"Лишение его гражданства лишь за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - уверен Садовый.

Ранее сообщалось, что Саакашвили написал Зеленскому письмо с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

Читайте также: "Миша - это тест для Зеленского". Интервью Деканоидзе - за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: гражданство, андрей садовый, михаил саакашвили, владимир зеленгский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 