Садовый призвал вернуть Саакашвили украинское гражданство

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовый призывает президента Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство бывшему главе Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом политик написал в Facebook.

Садовый заявил, что Саакашвили для него - "товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена по приглашению украинских властей".

"Лишение его гражданства лишь за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - уверен Садовый.

Ранее сообщалось, что Саакашвили написал Зеленскому письмо с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

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