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22.05.2019, 22:27

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-глава Одесской облгосадминистрации говорит, что лишение его украинского гражданства незаконно

Адвокат бывшего главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Фото письма Чорнолуцкий опубликовал в Facebook.

Саакашвили упомянул, что в речи на инаугурации Зеленский пригласил приехать в Украину всех украинцев, а он считает себя украинским гражданином.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили.

При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Саакашвили написал, что если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему гражданства Украины, то пусть даст распоряжение председателю Госпогранслужбы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину и самостоятельно защищать свои права в суде.

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

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Теги: Владимир Зеленский, гражданство, михаил саакашвили
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