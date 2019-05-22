Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Адвокат бывшего главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Фото письма Чорнолуцкий опубликовал в Facebook.

Саакашвили упомянул, что в речи на инаугурации Зеленский пригласил приехать в Украину всех украинцев, а он считает себя украинским гражданином.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили.

При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Саакашвили написал, что если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему гражданства Украины, то пусть даст распоряжение председателю Госпогранслужбы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину и самостоятельно защищать свои права в суде.

В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.