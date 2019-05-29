Правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили? Опрос

Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Сегодня в 17:15 он дожен приземлиться в Борисполе. Политологи не исключают, что главной задачей Саакашвили в Украине будет "топить Петра Порошенко" перед выборами в Раду, а потом его активность может переключиться и на самого Зеленского. Хотя сам экс-губернатор говорит, что на должности не претендует, мстить Порошенко тоже не будет и едет в Украину "просто наслаждаться".

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А пока он пакует чемоданы, редакция LIGA.net решила спросить у читателей: правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили?

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