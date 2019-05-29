Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 12:11

Правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили? Опрос

Правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили? Опрос - Фото
Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

Экс-губернатор Одесской области пакует чемоданы для возвращения в Украину. Как вам такое развитие событий?

Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Сегодня в 17:15 он дожен приземлиться в Борисполе. Политологи не исключают, что главной задачей Саакашвили в Украине будет "топить Петра Порошенко" перед выборами в Раду, а потом его активность может переключиться и на самого Зеленского. Хотя сам экс-губернатор говорит, что на должности не претендует, мстить Порошенко тоже не будет и едет в Украину "просто наслаждаться".

Читайте также: "Будет кошмарить Порошенко". 10 реакций соцсетей на Саакашвили

А пока он пакует чемоданы, редакция LIGA.net решила спросить у читателей: правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили?

ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА. ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Отправить:
Распечатать:
Теги: гражданство, михаил саакашвили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 