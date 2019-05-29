Авакова спросили о возвращении Саакашвили - ему не понравилось

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков не стал комментировать возвращение в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул отобранное Петром Порошенко гражданство.

Задавая вопрос, журналистка отметила, что два месяца назад министр МВД исключил возможность возвращения Саакашвили, который сегодня прилетает в Киев. 21 марта Аваков заверил, что Саакашвили "даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд".

На просьбу прокомментировать это Аваков сказал, обращаясь к другим журналистам: "Еще вопросы есть, кроме этого?" Присутствующий на брифинге журналист сказал: "Да, есть". И сменил тему.

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28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая в 17:15 он должен приземлиться в Борисполе. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет.