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29.05.2019, 13:28

Авакова спросили о возвращении Саакашвили - ему не понравилось

Авакова спросили о возвращении Саакашвили - ему не понравилось - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комментарий министра МВД представители СМИ попытались получить на брифинге во время его визита в Донецкую область

Министр внутренних дел Арсен Аваков не стал комментировать возвращение в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул отобранное Петром Порошенко гражданство.

Задавая вопрос, журналистка отметила, что два месяца назад министр МВД исключил возможность возвращения Саакашвили, который сегодня прилетает в Киев. 21 марта Аваков заверил, что Саакашвили "даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд".

На просьбу прокомментировать это Аваков сказал, обращаясь к другим журналистам: "Еще вопросы есть, кроме этого?" Присутствующий на брифинге журналист сказал: "Да, есть". И сменил тему.

Участвуйте в опросе: Правильно ли Зеленский сделал, вернув паспорт Саакашвили? Опрос

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая в 17:15 он должен приземлиться в Борисполе. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет.

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Теги: Владимир Зеленский, министр МВД, выборы, гражданство, арсен аваков, михаил саакашвили
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