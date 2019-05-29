С криками и давкой. Как Саакашвили встретили в Украине: видео

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили прилетел в Украину рейсом из Варшавы в международный аэропорт Борисполь, его встречали десятки людей - сторонники и журналисты.

Играла музыка и звучали песни, люди выкрикивали "Миша, Миша". После выхода Саакашвили началась небольшая давка и перепалки между теми, кто встречал политика в аэропорту.

"Выгоняли из-за того, что я поднял голос против барыжной власти, несправедливости и воровства", - сказал Саакашвили в коротком брифинге после выхода из аэропорта.

Он также снова поблагодарил президента Владимира Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

28 мая президент Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. В ответ в комментарии российскому изданию политик заявил, что "Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве".

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