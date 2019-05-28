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28.05.2019, 18:30

Саакашвили в интервью медиа из РФ осыпал Зеленского комплиментами

Саакашвили в интервью медиа из РФ осыпал Зеленского комплиментами - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

"Зеленский - это большой шанс для Украины", - заявил экс-глава Одесской облгосадминистрации

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью РБК заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду.

"Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", – считает он.

Указ Зеленского, который возвращает ему украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

О конкретных политических планах он не говорил. "Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – заявил Саакашвили.

Завтра, 29 мая, в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе".

В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину. "Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к этому гражданину нет", сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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Теги: михаил саакашвили, Владимир Зеленский
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