Саакашвили в интервью медиа из РФ осыпал Зеленского комплиментами

Михаил Саакашвили (фото - EPA)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью РБК заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду.

"Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", – считает он.

Указ Зеленского, который возвращает ему украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

О конкретных политических планах он не говорил. "Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – заявил Саакашвили.

Завтра, 29 мая, в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе".

В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину. "Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к этому гражданину нет", сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.