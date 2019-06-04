Кличко зовет Саакашвили: Подставлю политическое плечо - видео

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Мэр Киева предложил лидеру Руха новых сил возглавить УДАР

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместо со своей партией, Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.

Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии.

Далее Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.

Ранее сегодня Саакашвили сообщил в Facebook, что его Руху новых сил отказали в регистрации и попросил дружественные силы о поддержке.

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. 3 июня Саакашвили заявил о скором возвращении в Грузию.

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Теги: выборы, виталий кличко, михаил саакашвили
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