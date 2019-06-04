Кличко зовет Саакашвили: Подставлю политическое плечо - видео

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместо со своей партией, Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.

Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии.

Далее Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.

Ранее сегодня Саакашвили сообщил в Facebook, что его Руху новых сил отказали в регистрации и попросил дружественные силы о поддержке.

28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. 3 июня Саакашвили заявил о скором возвращении в Грузию.