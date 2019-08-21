В новом Кабмине точно будет один нынешний министр - Арахамия

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В новом правительстве, которое изберет Верховная Рада девятого созыва, точно останется один из действующих министров. Об этом заявил будущий глава фракции Слуги народа в парламенте Давид Арахамия в комментарии журналистам в среду.

"Кто-то останется... Не могу сказать (кто именно, - ред.). Я точно знаю, что один (министр, - ред.) - 100%", - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы остаться у министра внутренних дел Арсена Авакова, представитель Слуги народа сказал, что "шансы есть у всех". "Но один человек точно будет", - добавил он.

Арахамия отметил, что 29 августа "страна ждет изменений и новостей" и пообещал, что в этот день станет известно имя нового премьера.

Отметим, ранее в Слуге народа допускали, что действующие министры могут попасть в новый Кабмин. Помимо Авакова, называлось имя главы Минфина Оксаны Маркаровой.

29 августа пройдет первое заседание Верховной Рады девятого созыва.

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