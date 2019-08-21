Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В новом Кабмине точно будет один нынешний министр - Арахамия

В новом Кабмине точно будет один нынешний министр - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 13:35

"Шансы есть у всех, один точно будет", заявил будущий глава фракции СН

В новом правительстве, которое изберет Верховная Рада девятого созыва, точно останется один из действующих министров. Об этом заявил будущий глава фракции Слуги народа в парламенте Давид Арахамия в комментарии журналистам в среду.

"Кто-то останется... Не могу сказать (кто именно, - ред.). Я точно знаю, что один (министр, - ред.) - 100%", - сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы остаться у министра внутренних дел Арсена Авакова, представитель Слуги народа сказал, что "шансы есть у всех". "Но один человек точно будет", - добавил он.

Арахамия отметил, что 29 августа "страна ждет изменений и новостей" и пообещал, что в этот день станет известно имя нового премьера.

Читайте также: Офис Зеленского: Отставкой Кличко займется новый Кабмин

Напишите нам
Давид Арахамия новый Кабмин правительство министр Слуга народа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 